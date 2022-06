Aktie in diesem Artikel BASF 52,37 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Absatzdynamik bei Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie bei Autoakkus habe im April wie erwartet nachgelassen und dürfte sich im Mai weiter abschwächen, schrieb Analyst Neil Beveridge in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Lockdown-Maßnahmen und Lieferkettenprobleme hätten zu einem Rückgang in Europa sowie einer deutlichen Wachstumsverlangsamung auf dem wichtigsten Markt China gesorgt. Dort gebe es aber schon Zeichen für eine Verbesserung der Lage aufgrund des möglichen Endes von Corona-Lockdowns. Der Chemiekonzern BASF stelle in dem Bereich primär Kathodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien her und dürfte mit dem diesbezüglichen Ausbau der Produktionskapazitäten in den kommenden Jahren vom Wachstum des US-Elektroauto- und Akkuherstellers Tesla profitieren./gl/la