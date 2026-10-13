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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Befesa Buy

16:56 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
35,10 EUR 1,95 EUR 5,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Mittelpunkt der neuen Zielspanne für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen in diesem Jahr liege über der Markterwartung schrieb Fabian Piasta in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Hintergrund der Prognoseerhöhung ist eine erwartete Steuergutschrift aus den USA, mit der der Industrie-Recycler von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm profitieren dürfte./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 10:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,45 €		 Abst. Kursziel*:
20,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,36%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

16:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Befesa Buy UBS AG
13.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
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