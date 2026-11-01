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Jefferies & Company Inc.

Brenntag SE Hold

20:01 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Mit dem Übergang zu einer Handelsplattform wolle der Chemikalienhändler Volumenverluste infolge der Aufspaltung in zwei Sparten wieder aufholen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Wachstum auch durch Übernahmen und Fusionen wolle das Unternehmen festhalten./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
58,40 €		 Abst. Kursziel*:
11,30%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

11:41 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
11:31 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11.11.26 Brenntag Hold Warburg Research
11.11.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.26 Brenntag Neutral UBS AG
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