FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Cancom von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 62 auf 53 Euro gesenkt. Die Bewertung der Aktie habe den Mittelwert anderer Branchenunternehmen längst überschritten und durch gestiegene Marktzinsen habe sich der gewichtete

Kapitalkostensatz in seinem Bewertungsmodell erhöht, argumentierte Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie für die Abstufung./tih/bek