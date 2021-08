FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 53 Euro belassen. Das Cloud-Geschäft weise ein schwaches Wachstum, aber starke Margen auf, schrieb Analyst Armin Kremser in einer ersten Reaktion am Freitag. Mit dem Verkauf der Aktivitäten in Großbritannien und Irland fokussiere sich das Software-Unternehmen noch stärker auf die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mit den daraus erlösten Mitteln könne das Unternehmen auch Zukäufe tätigen./bek/gl