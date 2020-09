NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Continental nach einer Industriekonferenz des Analysehauses auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Autozuliefermarkt habe sich im Juli und im August besser als erwartet entwickelt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien die Trends im aktuell laufenden Monat September für Conti relevanter./la/fba