DAX 25.261 -0,6%ESt50 6.286 -0,5%MSCI World 4.938 +0,6%Top 10 Crypto 11,27 -0,4%Nas 27.081 +1,1%Bitcoin 74.344 +0,7%Euro 1,1361 +0,1%Öl 103,5 +0,8%Gold 4.180 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

CTS Eventim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
49,68 EUR -6,62 EUR -11,76 %
STU
finanzen.net zero
CTS Eventim jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 5,43 Mrd. EUR

KGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 547030

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005470306

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CEVMF

JP Morgan Chase & Co.

CTS Eventim Overweight

14:11 Uhr
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
CTS Eventim
49,68 EUR -6,62 EUR -11,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der sofortige Abschied des erst im Januar gestarteten Finanzchefs werfe zwar Fragen auf, schrieb Lara Simpson am Mittwoch. Sie sieht darin aber vor allem die Bestätigung, dass es dem Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg und dem Aufsichsrat ernst ist mit der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und höherer Wertschöpfung. Simpson ist optimistisch für das Jahresende und 2027. Die Bewertung hält sie für zu niedrig./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
52,10 €		 Abst. Kursziel*:
82,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
49,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
91,22%
Analyst Name:
Lara Simpson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

14:11 CTS Eventim Buy Jefferies & Company Inc.
14:11 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:36 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
07.09.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu CTS Eventim

StockXperts CTS Eventim: Viel Unsicherheit nach dem Aus für den CFO CTS Eventim: Viel Unsicherheit nach dem Aus für den CFO
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, Kauf
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt CTS Eventim auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro
finanzen.net CTS Eventim-Aktie fällt deutlich: Finanzvorstand scheidet mit sofortiger Wirkung aus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: CTS Eventim auf Tief seit Anfang Juli - Finanzchef wieder weg
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim auf Tief seit Anfang Juli - Finanzchef wieder weg
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX am Mittwochmittag im Plus
dpa-afx Ticketanbieter CTS Eventim verliert Finanzchef - Aktienkurs sinkt
EQS Group EQS-Adhoc: CTS EVENTIM: CFO Dr. William Willms scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus
EQS Group EQS-DD: CTS Eventim AG & Co. KGaA: KPS Stiftung, buy
EQS Group EQS-Adhoc: CTS EVENTIM: CFO Dr William Willms leaves the Executive Board with immediate effect
EQS Group EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM generates double-digit increases in revenue and earnings in the first half of 2026
EQS Group EQS-AFR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group CTS EVENTIM: More Than One Million Total Attendees – EVENTIM LIVE Off to a Strong Start to the 2026 Festival Season
EQS Group CTS EVENTIM: Vivo Concerti (EVENTIM LIVE) promotes the largest concert in Italy’s history
EQS Group EQS-News: CTS EVENTIM continues on its growth course in the first quarter of 2026
RSS Feed
CTS Eventim zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.