CTS Eventim Aktie
Marktkap. 5,43 Mrd. EURKGV 27,18 Div. Rendite 1,83%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der sofortige Abschied des erst im Januar gestarteten Finanzchefs werfe zwar Fragen auf, schrieb Lara Simpson am Mittwoch. Sie sieht darin aber vor allem die Bestätigung, dass es dem Vorstandsvorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg und dem Aufsichsrat ernst ist mit der Beschleunigung der Geschäftsdynamik und höherer Wertschöpfung. Simpson ist optimistisch für das Jahresende und 2027. Die Bewertung hält sie für zu niedrig./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 11:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Overweight
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
52,10 €
|Abst. Kursziel*:
82,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
49,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
91,22%
|
Analyst Name:
Lara Simpson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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