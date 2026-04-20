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Marktkap. 33,5 Mrd. EUR

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WKN DTR0CK

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ISIN DE000DTR0CK8

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Symbol DTGHF

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

08:51 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
43,76 EUR 0,41 EUR 0,95%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 47 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im nordamerikanischen Nutzfahrzeug-Zyklus deute sich mit der Erholung seit Jahresbeginn ein positiver Wendepunkt an, schrieb Akshat Kacker in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er habe daher bereits seine Absatzerwartungen für 2026 angehoben. Daimler Truck als größten Profiteur dieser Entwicklung sieht er gut positioniert für weitere Marktanteilsgewinne. Zudem schraubte Kacker seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für Daimler Truck und Traton sowie etwas weniger für Volvo an./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,28 €		 Abst. Kursziel*:
15,53%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,26%
Analyst Name:
Akshat Kacker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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