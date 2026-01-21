Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 39,59 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit Blick auf eine etwaige Übernahme von Allfunds auf "Hold" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Der Deal wäre sinnvoll für den Börsenbetreiber und sollte daher am Markt gut ankommen, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es gebe Synergien bei den Umsätzen./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 02:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Hold
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
217,10 €
|Abst. Kursziel*:
10,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
213,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,25%
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
