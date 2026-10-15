Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Börse Neutral

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse des Börsenbetreibers sowie Aussagen aus der Telefonkonferenz an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:25 / BST

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