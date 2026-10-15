Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 55,04 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 305 auf 307 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse des Börsenbetreibers sowie Aussagen aus der Telefonkonferenz an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 17:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
307,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
312,50 €
|Abst. Kursziel*:
-1,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
316,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,09%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
311,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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