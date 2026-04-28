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Symbol DBOEF

Barclays Capital

Deutsche Börse Overweight

08:26 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Overweight" belassen. "Ein guter Angriff ist die beste Verteidigung", schrieb Analystin Grace Dargan am Dienstagabend in ihrem Resümee zum Quartalsbericht. Strukturelles Wachstum sei im Umfeld eines normalisierten Geschäftsumfeldes die beste Variante./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
267,60 €		 Abst. Kursziel*:
15,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
264,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,38%
Analyst Name:
Grace Dargan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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