Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 39,59 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der geplanten Übernahme der Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 298 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni rechnet mit einem prozentual hohen einstelligen Gewinnbeitrag durch die Fondsplattform, wie er am Mittwochabend schrieb./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
298,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
209,40 €
|Abst. Kursziel*:
42,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
213,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,38%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
266,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|16:31
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09:51
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16:31
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09:51
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:31
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|09:51
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG