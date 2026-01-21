DAX 24.898 +1,4%ESt50 5.964 +1,4%MSCI World 4.505 +0,8%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.462 +1,0%Bitcoin 75.744 -1,0%Euro 1,1747 +0,5%Öl 64,28 -1,6%Gold 4.875 +0,9%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der geplanten Übernahme der Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 298 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni rechnet mit einem prozentual hohen einstelligen Gewinnbeitrag durch die Fondsplattform, wie er am Mittwochabend schrieb./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
298,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
209,40 €		 Abst. Kursziel*:
42,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
213,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,38%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
266,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

16:31 Deutsche Börse Neutral UBS AG
09:51 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
08:01 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Aktienanalyse UBS AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral UBS AG veröffentlicht Bewertung: Deutsche Börse-Aktie mit Neutral
dpa-afx Deutsche Börse-Aktie deutlich höher: Übernahme von Allfunds geplant
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Deutsche Börse ziehen an - Allfunds-Übernahmeplan kommt gut an
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittag in Grün
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit Zuschlägen
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse schiebt sich am Donnerstagmittag vor
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Share buybacks a regular annual component of its refined capital allocation principles and in 2026 share buybacks of €500 million
Cointelegraph Deutsche Börse joins Kraken in ambitious push to unify digital markets
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
