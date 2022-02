NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse von 150 auf 156 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Bathurst aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell nach den jüngsten Quartalszahlen des Börsenbetreibers. Neben Anpassungen an seinen Schätzungen verschob er auch den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft./tih/gl