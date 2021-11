LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die Verbesserung der Wettberbsposition der Post werde am Aktienmarkt immer noch nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/edh