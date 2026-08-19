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DocMorris Aktie

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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

DocMorris Hold

09:41 Uhr
DocMorris Hold
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
10,58 EUR 0,03 EUR 0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 4,45 auf 10,15 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas attestierte der Online-Apotheke am Mittwoch in seinem Resümee eine positive Entwicklung, was verschreibungspflichtige Medikamente und digitale Dienstleistungen betrifft. Dies führe in seinem Modell zu höheren Umsatzschätzungen. Die Erwartungen an den Free Cashflow erhöhte er noch deutlicher wegen verbesserter operativer Hebel. Der Barmittelfluss sollte nun schon 2028 positiv werden und nicht erst 2030./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Hold

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
10,15 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
10,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,40%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,97 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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19.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
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15.07.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
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