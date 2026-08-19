DocMorris Aktie
Marktkap. 520,79 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
AI Analyse
DocMorris Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 4,45 auf 10,15 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas attestierte der Online-Apotheke am Mittwoch in seinem Resümee eine positive Entwicklung, was verschreibungspflichtige Medikamente und digitale Dienstleistungen betrifft. Dies führe in seinem Modell zu höheren Umsatzschätzungen. Die Erwartungen an den Free Cashflow erhöhte er noch deutlicher wegen verbesserter operativer Hebel. Der Barmittelfluss sollte nun schon 2028 positiv werden und nicht erst 2030./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Hold
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
10,15 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
10,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,97 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG