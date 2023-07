Deutsche Bank AG

Enel Buy

13:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Enel von 7,00 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Brand passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den italienischen Energiekonzern nach oben an. Eine mittlerweile aufgegebene Preisgrenze für Strom aus Erneuerbaren Energien bringe Gewinnpotenzial mit sich. Enel sei bislang für 2023 und 2024 davon ausgegangen, dass diese bestehen bleibe./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 07:26 / CET

