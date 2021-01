LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,40 auf 10,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Versorger-Aktien entwickelten sich weiterhin besser als der Markt, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Top-Themen in diesem Jahr seien erneut die CO2-freie Stromerzeugung und Restrukturierungen. Neuer "Top Pick" im Sektor ist für Nash nun aber nicht mehr National Grid, sondern Engie. Die Kurszielanhebung für Enel rechtfertigte der Analyst vor allem mit der höheren Bewertung für die iberische Tochtergesellschaft Endesa, deren Aktie er auf "Overweight" hochstufte./ajx/ag