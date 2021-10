LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,80 auf 9,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der italienische Versorger könnte eine mögliche Umschichtung von Mitteln weg von Spanien kompensieren, indem er andere Märkte für erneuerbare Energien wie Nordamerika in den Blick nehme, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gesenkte Kursziel begründete er mit seiner Neubewertung des Netzgeschäfts von Endesa. Am Vortag hatte er die Aktie des spanischen Konkurrenten abgestuft, an dem Enel beteiligt ist./gl/edh