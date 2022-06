LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,20 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Ruiz berücksichtigt nun die höheren Risiken am italienischen Anleihemarkt. Dies schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/bek