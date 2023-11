Barclays Capital

Enel Overweight

17:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Enel nach dem Kapitalmarkttag des Energiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Enel habe einen "sehr einfachen Wachstumsplan" vorgestellt, der auf einer Kapitalumschichtung zugunsten des Wachstums regulierter Netzwerke basiere, schrieb Analyst Jose Ruiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management Unsicherheiten über suboptimale Renditen bei Investitionen in Alternative Energien beseitigt. Alles in allem dürfte der Wachstumsplan zu einem mittleren bis niedrigen einstelligen Wachstum der Dividende je Aktie führen, erwartet Ruiz./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 17:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2023 / 05:10 / GMT

