FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,70 Euro belassen. Dies schrieb Analyst James Hubbard in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Öl- und Gasbranche. Das Umfeld sei im vierten Quartal weiter günstig gewesen, so der Experte. Längerfristig bleibt Shell sein Favorit./ag/ajx