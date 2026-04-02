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Jefferies & Company Inc.

Eni Buy

02.04.26
Eni Buy
Aktie in diesem Artikel
Eni S.p.A.
24,57 EUR 0,94 EUR 3,98%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Selbst bei einer Deeskalation im Iran-Krieg werde die Normalität im Nahen Osten nicht so bald zurückkehren, schrieb Mark Wilson am Donnerstag in seiner Betrachtung der Ölbranche. Angesichts der durchschnittlichen Ölpreise im ersten Quartal dürften die Cashflows der Unternehmen kurzfristig kräftig steigen. Entsprechend hätten die Konsensschätzungen immer noch Luft nach oben, insbesondere bei Repsol, Eni und Galp. Auch längerfristig rechnet Wilson mit erhöhten Ölpreisen./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Eni Buy

Unternehmen:
Eni S.p.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,47 €		 Abst. Kursziel*:
22,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,12%
Analyst Name:
Mark Wilson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Eni S.p.A.

02.04.26 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
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31.03.26 Eni Overweight Barclays Capital
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