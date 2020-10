NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Eni anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der italienische Ölkonzern habe zwar besser als erwartet abgeschnitten, allerdings deute der Ausblick des Unternehmens auf ein herausforderndes Schlussquartal hin, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Italiener hätten sich bei der Abkehr vom Kohlenstoff mit die aggressivsten Ziele in der gesamten Branche gesetzt, allerdings zähle ihr diesbezügliches Produktangeboten aktuell zu den kleinsten im Sektor./la/bgf