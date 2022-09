NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon angesichts der geplanten EU-Krisenmaßnahmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,80 Euro belassen. Langfristig die größten Nutznießer der Energiekrise seien die Projektentwickler im Bereich der erneuerbaren Energien, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb blieben Orsted, RWE und SSE ihre "Top-Picks". Eon sei aber ein möglicher Profiteur davon, dass die Strompreise für Privathaushalte in Großbritannien für zwei Jahre eingefroren werden sollen./tih/jha/