NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Eon nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der Versorger habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch die Jahresziele seien wie von ihm erwartet beibehalten worden./ajx/ck