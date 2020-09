LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fedex nach Quartalszahlen von 205 auf 240 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Logistikkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen und sich als klarer Nutznießer der Corona-Pandemie gezeigt, schrieb Analyst Brandon Oglenski in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bleibe aber abzuwarten, inwieweit sich diese Trends in die Zukunft fortschreiben lassen./gl/bek