Analysen Hier für 0 € handeln FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Fraport nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Der Flugverkehr entwickle sich bislang solide, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei einer fortgesetzten Erholung des Flugverkehrs werde die Profitabilität des Konzerns zunehmen. Der Flughafenbetreiber werde die Gebühren in den kommenden Jahren anheben./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.