FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Alles in allem habe der Flughafenbetreiber die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andy Chu in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das Unternehmen profitiere von der Erholung des Flugverkehrs. Für den Sommer sehe es für die Branche gut aus. Allerdings müsse man sich über die Auswirkungen eines konjunkturellen Abschwungs auf die Passagierzahlen Sorgen machen./bek/gl