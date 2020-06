ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Fraport von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 47,50 auf 48 Euro angehoben. Die Papiere schienen nach der Erholungsrally fair bewertet zu sein, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen wegen der voraussichtlich langsameren Erholung des internationalen Flugverkehrs./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2020 / 23:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.