ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Im Segment Luftfahrt sei der Verlust höher gewesen als vom Markt veranschlagt, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In den Segmenten Einzelhandel und Immobilien, Bodenverkehrsdienste sowie externe Aktivitäten habe der Flughafenbetreiber hingegen jeweils besser als erwartet abgeschnitten./bek/ajx