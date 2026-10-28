Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,8 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
AI Analyse
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC mit einem Kursziel von 32,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die von der US-Gesundheitsbehörde CMS bekannt gegebenen Erstattungssätze für Dialysebehandlungen entsprächen den Erwartungen, schrieb David Adlington am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,30 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
41,01 €
|Abst. Kursziel*:
-21,24%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
41,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-21,51%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|13:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|23.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|20.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)