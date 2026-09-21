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AI Analyse

Bernstein Research

GEA Market-Perform

21:46 Uhr
GEA Market-Perform
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gea mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 69 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Anlagenbauer zeichne sich unter anderem durch relativ hohe Serviceerlöse, eine soliden Visibilität des Auftragsbestands und der Aussicht auf weitere Margensteigerungen aus, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Allerdings könne es in den kommenden zwölf Monaten an Kurstreibern mangeln./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Market-Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
67,25 €		 Abst. Kursziel*:
2,60%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
67,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
70,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

21:46 GEA Market-Perform Bernstein Research
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11.09.26 GEA Overweight Barclays Capital
13.08.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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