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Symbol GRRMF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Gerresheimer Overweight

09:36 Uhr
Gerresheimer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
29,00 EUR 0,68 EUR 2,40%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer auf "Overweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen. Gerresheimer trauen sie eine Verbesserung des Umsatzwachstums zu./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Overweight

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
29,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anchal Verma 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

09:36 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.26 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
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