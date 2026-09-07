Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
AI Analyse
Gerresheimer Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer auf "Overweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen. Gerresheimer trauen sie eine Verbesserung des Umsatzwachstums zu./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Overweight
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
28,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
29,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anchal Verma
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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