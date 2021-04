ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1320 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten verwies darauf, dass der britische Pharmakonzern die Aufnahme weiterer Patienten in eine Phase-II-Studie zur Bewertung des Wirkstoffs Feladilimab zur Behandlung von Kopf- und Halskrebs gestoppt habe. Das seien keine hilfreichen Nachrichten für die Medikamenten-Pipeline von GlaxoSmithKline, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anleger könnten nun fürchten, dass auch andere Anwendungsbereiche von Feladilimab betroffen sein könnten./la/edh