FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Grenke angesichts angehobener Ziele für das Neugeschäft auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Seine bisherige Schätzung für das Neugeschäft des Leasingspezialisten habe bereits am oberen Ende des angehobenen Unternehmensausblicks gelegen und liege nun in der Mitte der neuen Zielspanne, schrieb Analyst Mengxian Sun in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/tih