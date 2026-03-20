DAX 22.753 +1,7%ESt50 5.598 +1,8%MSCI World 4.241 -0,1%Top 10 Crypto 9,2620 +2,1%Nas 21.648 -2,0%Bitcoin 60.800 +3,6%Euro 1,1576 +0,1%Öl 104,0 -5,1%Gold 4.414 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt in die Höhe -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Equinor, DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Delivery Hero-Aktie mit kräftigen Gewinnen: Grab Holdings übernimmt foodpanda-Geschäft in Taiwan Delivery Hero-Aktie mit kräftigen Gewinnen: Grab Holdings übernimmt foodpanda-Geschäft in Taiwan
Lufthansa-Aktie legt zu: Flugkonzern möchte offenbar am Münchner Flughafen ausbauen Lufthansa-Aktie legt zu: Flugkonzern möchte offenbar am Münchner Flughafen ausbauen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

grenke Aktie

Kaufen
Verkaufen
grenke Aktien-Sparplan
12,84 EUR +0,06 EUR +0,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 556,64 Mio. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,69%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A161N3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161N30

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GKSGF

Deutsche Bank AG

grenke Buy

13:01 Uhr
grenke Buy
Aktie in diesem Artikel
grenke AG
12,84 EUR 0,06 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 sei bei dem Leasinganbieter trotz einiger Herausforderungen solide zu Ende gegangen, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus des Unternehmens liege auf der Profitabilität und dem Weg zu einer zukünftig wieder zehn Prozent hohen Eigenkapitalrendite (ROE)./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GRENKE AG

Zusammenfassung: grenke Buy

Unternehmen:
grenke AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
12,60 €		 Abst. Kursziel*:
50,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
12,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,98%
Analyst Name:
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu grenke AG

13:01 grenke Buy Deutsche Bank AG
13.03.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.26 grenke Kaufen DZ BANK
12.03.26 grenke Buy Warburg Research
12.02.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu grenke AG

EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, Kauf
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Abgaben
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX gibt schlussendlich nach
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in Rot
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Freitagmittag steigen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsende
finanzen.net Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Nachmittag
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, buy
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, buy
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, buy
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Dr. Sebastian Hirsch, buy
EQS Group EQS-News: grenke achieves 2025 earnings target and proposes a higher dividend
EQS Group EQS-PVR: grenke AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: grenke meets annual guidance with EUR 3.3 billion in leasing new business
EQS Group EQS-DD: grenke AG: Norbert Freisleben, buy
RSS Feed
grenke AG zu myNews hinzufügen