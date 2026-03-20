Deutsche Bank AG

grenke Buy

13:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grenke von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 sei bei dem Leasinganbieter trotz einiger Herausforderungen solide zu Ende gegangen, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus des Unternehmens liege auf der Profitabilität und dem Weg zu einer zukünftig wieder zehn Prozent hohen Eigenkapitalrendite (ROE)./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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