UBS AG

GSK Buy

13:06 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2040 Pence belassen. Analyst Jo Walton verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf die am Mittwoch bekannt gegebenen Transaktionen des Pharmakonzerns mit dem Biotech-Konzern Curevac. Der Schritt sei leicht positiv für GSK, schrieb Walton. Walton geht nun von geringeren Lizenzgebühren und von einem breiteren Grippe-Gesamtgeschäft aus, das aber immer noch hinter dem von Pfizer und Moderna liegen werde./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2024 / 07:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2024 / 07:41 / GMT

