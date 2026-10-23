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AI Analyse

Barclays Capital

Hannover Rück Underweight

08:26 Uhr
Hannover Rück Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 246 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
246,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
280,40 €		 Abst. Kursziel*:
-12,27%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
280,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,39%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
293,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

08:26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
18.09.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
09.09.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
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