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ISIN DE000HLAG475

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Symbol HLAGF

JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

10:31 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
126,60 EUR 2,60 EUR 2,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underweight" belassen. Die Erhöhung des Jahresziels für das operative Ergebnis zeige den Hebeleffekt gestiegener Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Sie positionierte sich in der Mitte der neuen Zielspannen für Ebit und Ebitda. Mit einer nennenswerten Kursreaktion rechnet Dogani nach der jüngsten Erhöhung des Konkurrenten Maersk nicht mehr./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
127,20 €		 Abst. Kursziel*:
-44,97%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
126,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-44,71%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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