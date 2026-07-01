Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,51 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underweight" belassen. Die Erhöhung des Jahresziels für das operative Ergebnis zeige den Hebeleffekt gestiegener Frachtraten, schrieb Alexia Dogani am Dienstag. Sie positionierte sich in der Mitte der neuen Zielspannen für Ebit und Ebitda. Mit einer nennenswerten Kursreaktion rechnet Dogani nach der jüngsten Erhöhung des Konkurrenten Maersk nicht mehr./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
127,20 €
|Abst. Kursziel*:
-44,97%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
126,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-44,71%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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