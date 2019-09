LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für HeidelbergCement von 74 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kapazitätsauslastung der Zementhersteller in den Schwellenländern ohne China rutsche in diesem Jahr auf ein Rekordtief, was eine Erholung der Renditen begrenze, schrieb Analyst John Fraser-Andrews in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei HeidelbergCement berücksichtigt er nun einen neuen Rechnungslegungsstandard (IFRS 16). Die Geschäfte in den USA und in Indonesien beschleunigten das operative Ergebnis (Ebitda) des Dax-Konzerns./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 15:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2019 / 02:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.