Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

10:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Katherine Hearne kappte am Mittwoch ihre Schätzungen in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Die Expertin rechnet mit allenfalls geringer Belebung der Absatzvolumina, aber weiter recht stabilen Preisen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 15:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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