Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 29,09 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Katherine Hearne kappte am Mittwoch ihre Schätzungen in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Die Expertin rechnet mit allenfalls geringer Belebung der Absatzvolumina, aber weiter recht stabilen Preisen./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 15:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
226,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
164,90 €
|Abst. Kursziel*:
37,05%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
166,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,61%
|
Analyst Name:
Katherine Hearne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
241,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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