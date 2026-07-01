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Barclays Capital

Heidelberg Materials Overweight

10:56 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
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Heidelberg Materials
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 243 auf 226 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Katherine Hearne kappte am Mittwoch ihre Schätzungen in ihrem Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Die Expertin rechnet mit allenfalls geringer Belebung der Absatzvolumina, aber weiter recht stabilen Preisen./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 15:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
226,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
164,90 €		 Abst. Kursziel*:
37,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
166,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,61%
Analyst Name:
Katherine Hearne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
241,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:56 Heidelberg Materials Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledging of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 218.11
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on January 11, 2027; strike price of EUR 136.32
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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