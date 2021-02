FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für HeidelbergCement nach Zahlen von 74 auf 73 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Ergebniskennziffern für das vierte Quartal hätten die Markterwartungen moderat bis deutlich übertroffen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe der Baustoffkonzern zwar von einem guten Start in das neue Jahr gesprochen, allerdings sei die weitere Geschäftsentwicklung nur in geringem Maße berechenbar./la/ck