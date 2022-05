LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Heidelbergcement nach dem jüngsten Kapitalmarkttag auf "Underweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Mit Blick auf die finanziellen Ziele des Baustoffherstellers habe es nichts Unerwartetes gegeben, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe HeidelbergCement einen ehrgeizigen Weg zur Nachhaltigkeit eingeschlagen, der sich von dem anderer Unternehmen unterscheide. Denn HeidelbergCement wolle die CCUS-Initiative beschleunigen und hoffe damit auf einen "First-Mover-Vorteil". Über CCUS soll abgeschiedenes Kohlendioxid in Industrieerzeugnissen wie synthetischen Kraftstoffen, Plastik oder Chemikalien "gespeichert" werden./ck/mis