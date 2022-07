NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der aktuell entscheidende Faktor für die Anlegerstimmung bezüglich der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche sei nicht Rezession oder Inflation, sondern die Entwicklung der Rohstoffpreise, erklärte Analyst Bruno Monteyne in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Kämen sie beispielsweise um 5 Prozent zurück, könne die Branche um 5 bis 20 Prozent besser laufen als der breite Aktienmarkt. Denn: Investoren gingen davon aus, dass die zuletzt gestiegenen Lebensmittel- und Haushaltswarenpreise trotz sinkender Rohstoffkosten nicht fallen werden. Zuletzt habe der Rohstoffpreisindex deutlich korrigiert, so Monteye. Er hob Beiersdorf, Danone und Unilever auf "Outperform"./ag/mis