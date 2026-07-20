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Symbol HESAF

Bernstein Research

Hermès (Hermes International) Outperform

12:31 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.673,00 EUR -4,50 EUR -0,27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2150 Euro belassen. Verschiedene Faktoren hätten dazu geführt, dass die Umsätze europäischer Luxusgüter-Unternehmen in China auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurückgefallen seien, schrieb Luca Solca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der sich eintrübenden Einkommensaussichten seien die dortigen Verbraucher anspruchsvoller geworden. Schnäppchenjäger ziehe es verstärkt nach Japan und Südkorea, während preisbewusste Konsumenten aus der Mittelschicht verstärkt lokale, billigere Marken nachfragten./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 17:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 05:18 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
2.150,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.674,50 €		 Abst. Kursziel*:
28,40%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.673,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,51%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.964,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

12:31 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
14.07.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
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30.06.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
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