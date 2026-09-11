DAX 25.493 -0,3%ESt50 6.271 -0,9%MSCI World 4.930 -0,1%Top 10 Crypto 10,21 +3,3%Nas 26.333 +1,0%Bitcoin 67.334 +1,7%Euro 1,1547 -0,4%Öl 107,6 +2,9%Gold 4.295 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Intel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Intel Aktien-Sparplan
84,01 EUR -4,58 EUR -5,17 %
STU
96,90 USD -3,39 USD -3,38 %
vorbörslich
BTT
finanzen.net zero
Intel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 470,92 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855681

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INTC

AI Analyse

Bernstein Research

Intel Market-Perform

12:11 Uhr
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
84,01 EUR -4,58 EUR -5,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Intel mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Stimmung in der Halbleiterbranche habe sich zuletzt wieder gebessert, schrieb Stacy Rasgon am Sonntag. Er hat jedoch das Gefühl, dass die Pläne von Anthropic-Chef Dario Amodei hinsichtlich einer verlangsamten KI-Entwicklung die Sorgen um die Nachhaltigkeit des Booms wieder in den Vordergrund rücken könnten. Der Experte betonte allerdings, dass ein geringeres Tempo nicht zwangsläufig auch gebremste Investitionen bedeute./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2026 / 21:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 102,94		 Abst. Kursziel*:
6,86%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 96,90		 Abst. Kursziel aktuell:
13,52%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 101,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

12:11 Intel Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 Intel Neutral UBS AG
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

finanzen.net Aktien von Intel, AMD, Marvell & Co. gefragt: Erholung der US-Chipwerte trotz steigender Ölpreise und Zinssorgen?
finanzen.net Intel Aktie News: Intel präsentiert sich am Freitagabend fester
finanzen.net Optimismus in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen
finanzen.net Intel Aktie News: Intel gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 liegt zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge
finanzen.net NASDAQ-Handel NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Abgaben
Deutsche Welle Trump dismisses report China supplied intel to Iran
MotleyFool Forget Intel. Buy This Tech Stock in September Instead.
MotleyFool Got $1,000? Here's What an Intel Investment Made the Day the U.S. Government Took Its Stake Would Be Worth Today.
MotleyFool Billionaire Stanley Druckenmiller Dumped Broadcom, Intel, and Micron for This Chip Stock. Here's Why.
MotleyFool Applied Materials vs. Intel: Which Tech Stock Is a Better Buy in 2026?
MotleyFool Why Intel Stock Slumped Today
MotleyFool An Nvidia Move Just Put AMD and Intel on the Defensive
Benzinga What's Going On With Intel Stock Thursday?
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.