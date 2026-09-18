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Intel Aktie

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Bernstein Research

Intel Market-Perform

14:41 Uhr
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
99,70 EUR 5,28 EUR 5,59%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach einer Bustour mit Halbleiter-Investoren durch das Silicon Valley mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Stärke im Servergeschäft helfe Intel, wieder auf die Füße zu kommen, schrieb Stacy Rasgon am Montag nach Gesprächen mit dem Management./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 04:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dragan Jovanovic / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 108,60		 Abst. Kursziel*:
1,29%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 114,94		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,30%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 101,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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