NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Intel nach Daten der Semiconductor Industry Association (SIA) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 40 US-Dollar belassen. Der Gesamtumsatz der Branche stieg im April im Jahresvergleich um 11,8 Prozent, nachdem er im März um 23,1 Prozent gestiegen sei, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie zur Halbleiter- und -ausrüsterbranche. Zum Chiphersteller Intel schrieb er: Die langfristigen strukturellen Probleme seien schlussendlich in den Vordergrund gerückt, der Wettbewerbsdruck nehme zu, und die Aussichten seien nach wie vor unsicher./ck/he