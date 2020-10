NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 48 auf 45 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Geschäfte des Chipkonzerns mit Rechenzentren seien schwächer als erwartet gelaufen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/gl