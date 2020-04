NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 US-Dollar belassen. Der Kerngewinn habe mit 1,23 Dollar je Aktie seine Erwartung von 2,04 Dollar deutlich verfehlt, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Rückstellungen für Kreditausfälle signifikant gestiegen und hätten zusammen mit Abschreibungen zu den verfehlten Erwartungen geführt. Dennoch sprach der Experte von einem ordentlichen ersten Jahresviertel angesichts des aktuell beispiellosen Gegenwinds./ajx/zb



